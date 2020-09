Ένας άνδρας, που φέρεται να σκότωσε υποστηρικτή της ακροδεξιάς ομάδας Patriot Prayer στο Πόρτλαντ το Σάββατo, σκοτώθηκε χθες βράδυ, την ώρα που αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι σε αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο ύποπτος, ο 48χρονος Μάικλ Ρέινολ, σκοτώθηκε στο Λέισι, στο νοτιοδυτικό Σιάτλ, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Ο Ρέινολ ήταν ο βασικός ύποπτος για τον φόνο του 39χρονου Άαρον ‘Τζέι’ Ντάνιελσον, μέλους της ομάδας Patriot Prayer που δέχθηκε πυροβολισμούς στο στήθος το Σάββατο το βράδυ.

Ο Ντάνιελσον ήταν μέρος της αυτοκινητοπομπής 600 οχημάτων με υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μέλη της οποίας βγήκαν από την προσχεδιασμένη πορεία τους και διέσχισαν το κέντρο του Πόρτλαντ, όπου συνεπλάκησαν με διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες του FBI και μέλη της υπηρεσίας σερίφηδων εντόπισαν τον Ρέινολ χθες, μετά την έκδοση εντάλματος εναντίον του. Κατά τη σύλληψή του ο 48χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς από πράκτορα του FBI, ο οποίος υποστηρίζει πως ο Ρέινολ τράβηξε όπλο.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε την ώρα που ο Τραμπ ζητούσε μέσω ανάρτησής του στο Twitter από την αστυνομία του Πόρτλαντ να συλλάβει «τον εν ψυχρώ δολοφόνο του Άαρον ‘Τζέι’ Ντάνιελσον».

«Κάντε τη δουλειά σας και κάντε την γρήγορα. Όλοι ξέρουν ποιος είναι αυτός ο αλήτης», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν μου προκαλεί έκπληξη που το Πόρτλαντ πάει κατά διαβόλου!».

Why aren’t the Portland Police ARRESTING the cold blooded killer of Aaron “Jay” Danielson. Do your job, and do it fast. Everybody knows who this thug is. No wonder Portland is going to hell! @TheJusticeDept @FBI

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στους New York Times, ακούγονταν πυροβολισμοί που κράτησαν ενάμισι λεπτό, ενώ και οι 4 πράκτορες πυροβολούσαν προς τη μεριά του Ρέινολ.

Σε συνέντευξή του που αναρτήθηκε στο Vice News την Πέμπτη, ο Ρέινολ δήλωσε ότι το Σάββατο έδρασε ευρισκόμενος σε αυτοάμυνα, καθώς πίστεψε ότι ο ίδιος και ένας φίλος του κινδύνευαν να δεχθούν επίθεση με μαχαίρι.

«Δεν είχα επιλογή. Δηλαδή είχα. Θα μπορούσα να έχω κάτσει εκεί και να τους παρακολουθώ να σκοτώνουν έναν έγχρωμο φίλο μου. Αλλά δεν θα το έκανα αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μάικλ Ρέινολ, ο οποίος δήλωνε αντιφασίστας, συμμετείχε ενεργά στις διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives Matter κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας που πραγματοποιούνται στο Πόρτλαντ εδώ και 100 ημέρες, μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς, στις 25 Μαΐου στη Μινεάπολη.

Μόλις έγινε γνωστός ο θάνατός του, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο όπου διαμένουν πολλοί αστυνομικοί. Η αστυνομία του Πόρτλαντ τους προειδοποίησε με ανάρτησή της στο Twitter να σταματήσουν να ρίχνουν κροτίδες. «Η μη συμμόρφωση με αυτήν την εντολή ενδέχεται να σας υποβάλει σε παραπομπή ή σύλληψη καθώς και σε χρήση δακρυγόνων, ουσιών ελέγχου πλήθους ή πυρομαχικών».

To those gathered outside the Penumbra Kelly Building:

Stop throwing projectiles at the Kelly Building.

Failure to comply with this order may subject you to citation or arrest, and may subject you to the use of tear gas, crowd control agents, and or impact munitions.

— Portland Police (@PortlandPolice) September 4, 2020