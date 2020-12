Χάρη έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στον 33χρονο Τζορτζ Παπαδόπουλο που είχε παραδεχθεί ότι είχε δώσει ψεύδη κατάθεση στο FBI στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ για τη φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο Τραμπ απένειμε επίσης χάρη στον Άλεξ φαν ντερ Ζβαν, 36 ετών, ολλανδό θετό γιο Ρώσου δισεκατομμυριούχου, που είχε καταδικαστεί να εκτίσει 30 ημέρες φυλάκιση και να καταβάλει πρόστιμο 20.000 δολαρίων διότι είπε ψέματα σε μέλη της ομάδας του ειδικού εισαγγελέα Μιούλερ.

Συνολικά, ο Τραμπ απένειμε χάρη σε 15 πρόσωπα, ανάμεσά τους δύο πρώην Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, και μετέτρεψε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τις ποινές πέντε.

Ο Τραμπ απέρριπτε εξαρχής την έρευνα του Μιούλερ για τη Ρωσία, που χαρακτήριζε κυνήγι μαγισσών.

Η απονομή χάρης στα πρόσωπα αυτά καταγράφηκε ενώ δεν απομένει πλέον παρά χονδρικά ένας μήνας προτού ορκιστεί και αναλάβει την εξουσία ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, τη νίκη του οποίου στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ο Τραμπ συνεχίζει ως εδώ να αρνείται να αναγνωρίσει.

