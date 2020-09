Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και παραμένει υγιής, δήλωσε χθες, Τρίτη, ο γιατρός του, απαντώντας σε όσα αναφέρονται σε ένα νέο βιβλίο, σύμφωνα με το οποίο ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς προετοιμαζόταν να αναλάβει προεδρικά καθήκοντα, μετά από μια αιφνιδιαστική ιατρική επίσκεψη του Τραμπ τον περασμένο χρόνο.

Στο βιβλίο, που τιτλοφορείται “Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά των ΗΠΑ,” ο δημοσιογράφος των New York Times Μάικλ Σμιντ αναφέρει πως στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου τον περασμένο Νοέμβριο κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είχε τεθεί σε ετοιμότητα για την ανάληψη προεδρικών καθηκόντων, στην περίπτωση που θα χρειαζόταν να χειρουργηθεί ο Τραμπ με αναισθησία.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε αποσπάσματα του βιβλίου, αντίγραφα του οποίου έχουν φτάσει σε αμερικανικά ΜΜΕ.

“Δεν θυμάμαι να μου έχουν πει να είμαι σε ετοιμότητα,” δήλωσε ο Πενς από την πλευρά του σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη στο Fox News. “Είχα ενημερωθεί ότι ο πρόεδρος είχε ένα ιατρικό ραντεβού,” πρόσθεσε.

Ο Τραμπ, όπως και ο θεράπων ιατρός του εμφανίστηκαν την Τρίτη, προκειμένου να απαντήσουν στην ανάρτηση που είχε κάνει τον περασμένο μήνα ο συγγραφέας Ντον Γουίνσλοου, ότι είχε λάβει πληροφορίες από τρεις διαφορετικές πηγές μέσα από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τις οποίες ο αμερικανός πρόεδρος υπέστη μία σειρά «παροδικών ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων».

Mike Pence was never put on standby, & there were no mini-strokes. This is just more Fake News by @CNN, a phony story. The reason for the visit to Walter Reed, together with the full press pool, was to complete my yearly physical. Short visit, then returned (with press) to W.H… https://t.co/GUVdbJRvqD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020