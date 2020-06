Ειρηνικές ήταν οι δεκάδες μαζικές διαδηλώσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες ενάντια στην αστυνομική βία και τον ρατσισμό με αφορμή τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος κηδεύεται σήμερα στο Χιούστον. Σε μια κίνηση εκτόνωσης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον, ενώ στη Νέα Υόρκη, με εντολή του Δημάρχου έληξε η απαγόρευση κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες, που είχε επιβληθεί εδώ και μία εβδομάδα. Στη Μινεάπολις, τόπο δολοφονίας του Φλόιντ, το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να διαλυθεί η αστυνομία όπως ήταν έως τώρα γνωστή και από κοινού με τους πολίτες να δομήσει ένα νέο μοντέλο αστυνόμευσης που θα εγγυάται αληθινά την ασφάλεια του πληθυσμού. Και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεσμεύθηκε ότι θα υλοποιήσει τα αιτήματα των διαδηλωτών για μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία. Εν μεταξύ, νέο βίντεο αστυνομικής βίας, που δείχνει αστυνομικό να χρησιμοποιεί tazer και να πατά στο λαιμό συλληφθέντα Αφροαμερικανό, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το περιστατικό συνέβη στη Βιρτζίνια. Ο αστυνομικός, παρά τις παραινέσεις των συνάδελφων του, εμφανίζεται να ακινητοποιεί πατώντας στο λαιμό έναν άνδρα ο οποίος είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και αρνιόταν να μπει στο ασθενοφόρο. Ο άνδρας ακούγεται να λέει δεν μπορώ να ανασάνω, προτού χρησιμοποιήσει επάνω του το tazer. Εναντίον του αστυνομικού απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιαιοπραγία.

A white Virginia cop has been charged with assault after police and prosecutors reviewed body camera footage that appeared to show him using a stun gun on a disoriented black man. https://t.co/JRP5526tdL

Στη Μινεάπολις, από όπου ξεκίνησαν όλα το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να διαλύσει την τοπική αστυνομία που κατηγορείται για ενδημικό ρατσισμό

Τα εννιά από τα 12 μέλη του δημοτικού συμβουλίου τάχθηκαν υπέρ της διάλυσης, μέσω μιας διαδικασίας αποεπένδυσης κεφαλαίων.

Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι, που κατά τις πληροφορίες τάχθηκε υπέρ μιας αναμόρφωσης, αλλά όχι της διάλυσης, αποδοκιμάστηκε και αποχώρησε από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Minneapolis Star Tribune, η ανακοίνωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας πιθανότατα μακράς και περίπλοκης σύγκρουσης για την τύχη της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης μετά τον θάνατο του Φλόιντ. Τα υπολοιπα μέλη του δημοτικού συμβουλίου πήγαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους.

Saying the Police Department cannot be reformed, 9 Minneapolis City Council members vowed to rethink public safety from the ground up. No other major city has gone as far in reaction to the protests as the Minneapolis officials have promised to do. https://t.co/mccIOyJBJB

— The New York Times (@nytimes) June 8, 2020