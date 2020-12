Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην βόρεια κομητεία του Σαν Ντιέγκο παραμονή Χριστουγέννων, επεκτείνεται με μεγάλη ταχύτητα, καίγοντας μέσα σε λίγες ώρες πάνω από 1200 στρέμματα.

#CreekFire on Camp Pendleton [update] Fire is 300 acres, 0% contained. Significant new evacuation orders for 7,000 residents on west side of Fallbrook (roughly south of Main Ave/S. Mission Rd). Please visit https://t.co/kFNyPzwgZX for the latest info. pic.twitter.com/TeoHoFSsNz

— CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) December 24, 2020