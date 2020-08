Να καταδικάσει τη βία από όπου κι αν προέρχεται κάλεσε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος επικρίνει «την υπερβολική χαλαρότητα» στις πόλεις όπου κυβερνούν οι Δημοκρατικοί. Για πολιτική διχασμού κατηγορεί τον Τραμπ ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, όπου το Σάββατο ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από πυροβολισμό, εν μέσω συμπλοκών κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και αντιδιαδήλωσης.

Δεν πρέπει να γίνουμε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο με τον εαυτό της, τόνισε ο Μπάιντεν με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπό του.

«Τα πυρά στους δρόμους μιας σπουδαίας αμερικανικής πόλης είναι απαράδεκτα. Καταδικάζω αυτή τη βία χωρίς καμία αμφιβολία. Καταδικάζω τη βία οποιουδήποτε είδους από οποιονδήποτε, είτε ανήκει στην Αριστερά είτε στη Δεξιά. Και προκαλώ τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το ίδιο», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

Ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου αντέδρασε στον θάνατο στο Πόρτλαντ με δεκάδες tweet και retweet, επικρίνοντας κυρίως τον «παλαβό αριστεριστή» Δημοκρατικό δήμαρχο του Πόρτλαντ Τεντ Ουίλερ, και επικρίνοντας την άρνησή του να καλέσει να επέμβει η εθνοφρουρά.

The National Guard is Ready, Willing and Able. All the Governor has to do is call! https://t.co/iRe5ExgRGO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020