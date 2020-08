Το ΝΒΑ ανέβαλε τα παιχνίδια playoffs που ήταν να διεξαχθούν σήμερα, μετά την απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς να μποϊκοτάρουν το παιχνίδι τους εναντίον στους Ορλάντο Ματζικ για να διαμαρτυρηθούν για την αστυνομική βία στις ΗΠΑ, μετά και τον σοβαρό τραυματισμό στο Ουισκόνσιν του 29χρονου Αφροαμερικανού Τζέικομπ Μπλέικ στην πλάτη από αστυνομικά πυρά, τα οποία τον άφησαν παράλυτο από τη μέση προς τα κάτω.

«Είμαστε κουρασμένοι από τους φόνους και την αδικία», δήλωσε ο Τζορτζ Χιλ των Μπακς εξηγώντας την απόφαση της ομάδας του Μιλγουόκι να μην παίξουν.

Full statement from the Milwaukee Bucks: pic.twitter.com/jjGEyVcCmB — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020

Ακολούθησε ανακοίνωση του NBA για αναβολή των σημερινών τριών παιχνιδιών playoffs και τον επαναπρογραμματισμό τους. Το ESPN ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι του NBA είχαν ενημερώσει τους Μπακς για τις συνέπειες του να μην παίζουν το παιχνίδι. «Μερικά πράγματα είναι μεγαλύτερα από το μπάσκετ», δήλωσε ο Άλεξ Λάρσρι αντιπρόεδρος των Μπακς.

Some things are bigger than basketball. The stand taken today by the players and org shows that we’re fed up. Enough is enough. Change needs to happen. I’m incredibly proud of our guys and we stand 100% behind our players ready to assist and bring about real change — Alex Lasry (@AlexanderLasry) August 26, 2020

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαρακα Ομπάμα τους συνεχάρη για την υποδειγματική απόφασή τους. Θα χρειαστούν όλοι οι θεσμοί για να υπερασπιστούμε τις αξίες μας, εγραψε

I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers, and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P — Barack Obama (@BarackObama) August 27, 2020

Παύση και στο Western & Southern Open

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι διοργανωτές των αγώνων του τουρνουά τένις στο Western & Southern Open, στα ημιτελικά του οποίου συνεχίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ανακοίνωσαν ότι οι αγώνες θα ανασταλούν σήμερα σε διαμαρτυρία ενάντια στην αστυνομική βία, την ανισότητα και τις φυλετικές διακρίσεις.

Η απόφαση των Μιλγουόκι έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον κορυφαίο παίκτη του ΝΒΑ, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος σε ανάρτησή του έγραψε «απαιτούμε δικιαοσύνη»

Συνελήφθη 17χρονος για τη δολοφονία των δυο διαδηλωτών – Στη δημοσιότητα όνομα του αστυνομικού που τραυμάτισε τον Μπλέικ

Ο Rusten Sheskey είναι ο αστυνομικός που πυροβόλησε 7 φορές τον 29χρονο Αφροαμερικανό μπροστά στα μάτια των παιδιών του, την ώρα που έμπαινε στο όχημά του. Το όνομά του δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, από τους συνηγόρους του, ενώ έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Την ίδια ώρα το Ουισκόνσιν συνεχίζει να «φλέγεται». Ένας 17χρονος έφηβος που ταυτοποιήθηκε ως ο Κάιλ Ριτενχάουζ συνελήφθη ως ο ένοπλος που πυροβόλησε και σκότωσε δύο διαδηλωτές, και τραυμάτισε σοβαρά άλλον έναν, καθώς άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους στην πόλη Κενόσα. Η παραλίμνια πόλη συγκλονίζεται από ταραχές από την Κυριακή.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν μέσα στους δρόμους της Κενόσα ενώ ακούγονται πυροβολισμοί, όπως και το ένα από τα θύματα, λίγο μετά τη στιγμή που έχει δεχθεί πυρά στο κεφάλι.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα πως αξιωματούχοι στο Ουισκόνσιν αποδέχθηκαν τη συνδρομή ομοσπονδιακών δυνάμεων επιβολής του νόμου για την «αποκατάσταση του νόμου και της τάξης».

…TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

Ο Ριτενχάουζ συνελήφθη στο Ιλινόι και κατηγορείται για εκ προθέσεως ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

