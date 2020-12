Κυρώσεις επιβάλλονται στην Τουρκία σε πέντε τομείς, 30 ημέρες από την στιγμή που ο νέος αμυντικός προϋπολογισμός ΗΠΑ (2021) υπογραφεί από τον πρόεδρο.

Η επιβολή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400 προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) του 2021 . Το νομοσχέδιο αποφαίνεται ότι η απόκτηση των S-400 συνιστά μια «σημαντική συναλλαγή» (λεκτικό του νόμου CAATSA). Ως εκ τούτου ζητά να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) και να επιβληθούν τουλάχιστον πέντε κυρώσεις μέσα σε 30 μέρες από την υπογραφή του.

Huge:New #NDAA “acquisition by Turkey of #S400 constitutes significant transaction under #CAATSA

Not later than 30 days after enactment of this Act, President shall impose 5 or more of sanctions described in section 235 w respect to each person knowingly engaged in acquisition

— Lena Argiri (@lenaargiri) December 4, 2020