Πιο σοβαρός απ’ ότι έδειχνε αρχικά είναι ο τραυματισμός που υπέστη το Σάββατο ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενώ έπαιζε με ένα από τα σκυλιά του. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του γραφείου του, ο Τζο Μπάιντεν οδηγήθηκε την Κυριακή σε κλινική, για να εξεταστεί από ορθοπεδικό, καθώς ο τραυματισμός του αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή. Οι εξετάσεις, αλλά και η αξονική τομογραφία εντόπισαν μικροσκοπικά κατάγματα και θα χρειαστεί να φορέσει προστατευτική μπότα ακινητοποίησης για μερικές εβδομάδες, όπως δήλωσε ο γιατρός του.

Οι γιατροί πίστευαν αρχικά ότι ο Μπάιντεν είχε απλώς πάθει διάστρεμμα στον αστράγαλο, αλλά έδωσαν εντολή για συμπληρωματικές εξετάσεις του τραύματος.

«Αξονική που έγινε στη συνέχεια επιβεβαίωσε ρωγμώδη (μικρά) κατάγματα», διευκρινίζει ο προσωπικός του γιατρός Κέβιν Ο’Κόνορ σε ξεχωριστή ανακοίνωση που εξέδωσε, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μπάιντεν. «Θα χρειαστεί πιθανόν μια μπότα ακινητοποίησης για μερικές εβδομάδες», προσθέτει ο γιατρός του.

Μετά την νίκη του επί του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ο Μπάιντεν θα είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου των ΗΠΑ όταν ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου. Η υγεία του είναι πιθανόν να παρακολουθείται στενά από τους συμμάχους του, αλλά και από τους αντιπάλους του.

Ο Τραμπ, ο οποίος δεν έχει παραδεχθεί την ήττα του στις εκλογές και αμφισβητεί τα αποτελέσματα των εκλογών στο δικαστήριο, ευχήθηκε στον Μπάιντεν ταχεία ανάρρωση. «Γίνε καλά γρήγορα!», αναφέρει ο Τραμπ σε μήνυμά του στο Twitter.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020