«Περισσότερα εκατομμύρια άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους από τη νόσο του Covid-19 έως ότου η μάχη ενάντια στην πανδημία λάβει τέλος». Αυτό υποστηρίζει ο Bill Gates, συνιδρυτής του τεχνολογικού κολοσσού της Microsoft, γνωστός και για τη φιλανθρωπική του δράση μέσω του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates Foundation.

Σε συνέντευξή του στην αρχισυντάκτρια του περιοδικού The Economist, Zanny Minton Beddoes, ο Gates ανέφερε ότι πολλοί από τους εκτιμώμενους θανάτους δεν θα οφείλονται στη νόσο του κορονοϊού αυτή καθ’ αυτή αλλά θα είναι αποτέλεσμα της «πίεσης» που θα ασκηθεί στα συστήματα υγείας και στις οικονομίες των χωρών παγκοσμίως. Ακόμη, ο Αμερικάνος μεγιστάνας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ότι η καταπολέμηση του ιού στις ΗΠΑ έχει αναχθεί σε πολιτικό ζήτημα. Εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας, μερικές από τις οποίες αναφέρονται και στο όνομά του. Όλα αυτά, όπως είπε, επιβραδύνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της Covid-19. Ωστόσο, προβλέποντας ο ίδιος πως μέχρι το τέλος του 2021 ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού θα είναι διαθέσιμο προς μαζική παραγωγή, έδωσε κάποιες ελπίδες για την αντιμετώπιση της πανδημίας στο (όχι και τόσο μακρινό) μέλλον. Επιπλέον, πρόσθεσε πως (ως το τέλος του επόμενου έτους) ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει αναπτύξει ανοσία απέναντι στον SARS-CoV-2, βάζοντας «φρένο» στη νόσο που αυτός προκαλεί.

Προτού ακόμα ο νέος κορονοϊός εμφανιστεί στην πόλη Γουχάν της Κίνας, ο Gates είχε ήδη επενδύσει αρκετό χρόνο και χρήμα σε ζητήματα που αφορούν την προστασία της υγείας παγκοσμίως. Το ίδρυμα Bill & Melinda Gates Foundation, άλλωστε, έχει αναλάβει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας μέσω εμβολιασμών, καθώς και στην αντιμετώπιση της ελονοσίας. Σημειώνεται πως, πριν από καιρό, ο Bill Gates είχε επίσης προβεί στην εκτίμηση ότι η έλευση μιας νέας πανδημίας -που θα απειλούσε τον πλανήτη- ήταν ζήτημα χρόνου.

Ο Αμερικάνος μεγιστάνας έχει δεσμευθεί πως θα διαθέσει –μέσω του Ιδρύματος του- περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Μεγάλο μέρος των χρημάτων (σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο του The Economist) πρόκειται να δοθεί για την υλοποίηση στρατηγικών που στόχο έχουν να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, επισημαίνει ο Gates, χρειάζεται να γίνουν περισσότερα, κυρίως για την προστασία των πιο ευάλωτων χωρών του πλανήτη. «Οι πλούσιες χώρες θα πρέπει να αγοράσουν εμβόλια για τις πιο φτωχές. Αυτό δεν είναι απόλυτα αλτρουιστικό», αναφέρει ο ίδιος και εξηγεί: «Αν σε μερικές χώρες η νόσος εξακολουθήσει να υπάρχει, θα εμφανίζεται ξανά και σε άλλες».

