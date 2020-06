Αποτροπιασμό προκαλεί η νέα τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εφήβους που κάνουν αναπαράσταση της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ. Ποζάρουν χαμογελώντας και στη συνέχεια ανεβάζουν τα σχετικά βίντεο και τις φωτογραφίες στα social media προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.

This is sickening! Crushing! I don’t have words!! Please end this NOW! Praying for Love in your hearts. Jesus We Need You 💔 pic.twitter.com/6PxlnMAG5M — Ciara (@ciara) June 3, 2020

Το Πανεπιστήμιο του Μπράντφορντ ξεκίνησε έρευνα μετά από μια φωτογραφία εφήβων που φαινόταν να κοροϊδεύουν τον θάνατο του Φλόιντ. Η εικόνα, με τίτλο «αστυνομική βαρβαρότητα», κοινοποιήθηκε στο Facebook και στη συνέχεια στο Twitter. Δείχνει ένα αγόρι με το γόνατο στο λαιμό του φίλου του, ενώ και οι δύο χαμογελούσαν. Το πανεπιστήμιο σε μια δήλωση έγραψε στο Twitter ότι «ερευνά το θέμα ως προτεραιότητα».

We are aware of an image that is circulating on social media making unacceptable reference to recent tragic events in the US. Equality, Diversity and Inclusion is a core value of our University. We are taking this matter very seriously and investigating the matter as a priority. — University of Bradford (@UniofBradford) May 31, 2020

Δύο μαθητές από το St Joseph’s College Gregory Terrace ανέβασαν μία φωτογραφία στο διαδίκτυο που αναπαριστούν την ίδια αποτρόπαια πράξη. Η φωτογραφία, η οποία κοινοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Snapchat, είχε τον τίτλο «Rip George Floyd».

Students from a private Australian school have been caught re-enacting George Floyd’s death and sending it on social media. #9Newshttps://t.co/ZppBaDNlJp — Nine News Australia (@9NewsAUS) June 4, 2020

«Οι ενέργειες ενός μικρού αριθμού μαθητών δεν αντικατοπτρίζουν με κανέναν τρόπο τις αξίες και τις ρητές διδασκαλίες του Κολλεγίου. Αντιμετωπίζουμε το θέμα σοβαρά και αντιμετωπίζουμε ως απόλυτη προτεραιότητα» ήταν η απάντηση στην πράξη τους.

The College is aware of a highly inappropriate post on social media generated by a small group of students. We share in the community disappointment in regard to this.

The actions of a small number of students in no way reflect the College’s values and explicit teachings. — Gregory Terrace (@GregoryTerrace1) June 4, 2020

Πηγή:ΕΡΤ

