Τις τελευταίες ώρες φουντώνουν οι φήμες και για την υγεία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος έκλεισε χθες τα 74 και τα γιόρτασε στο κλαμπ του γκολφ στο Νιού Τζέρσει.

Νωρίτερα όμως είχε εμφανιστεί στην τελετή αποφοίτησης στην στρατιωτική ακαδημία του Γουέστ Πόιντ, οπότε και έδειξε κάποια σημάδια κούρασης και αστάθειας.

Μετά την ομιλία του ενώπιον των αποφοίτων, καθώς κατέβαινε από το βήμα, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να δυσκολεύεται να περπατήσει στην ειδική ράμπα, την οποία κατέβηκε με μικρά, ασταθή διστακτικά βήματα.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σημείωσαν επίσης ότι στην μέση της ομιλίας του, ενώ πήγε να πιει νερό χρειάσθηκε την βοήθεια και του δεύτερου χεριού του για να φέρει το ποτήρι με το νερό στα χείλη του.

Ο Τραμπ ανέλαβε αργότερα να απαντήσει μόνος του μέσω του Twitter στα ερωτηματικά που δημιούργησε για την κατάσταση της υγείας του.

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020