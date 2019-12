Στα άκρα οδηγείται πλέον η κόντρα Ντόναλντ Τραμπ και Δημοκρατικών με φόντο την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την παραπομπή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια «συνεχής απειλή» για «την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Κογκρέσο για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου σε δίκη με το αίτημα της καθαίρεσης.

«Οι ανεύθυνες πράξεις του προέδρου κατέστησαν απαραίτητη τη σύνταξη κατηγορητηρίου σε βάρος του, δεν μας άφησε άλλη επιλογή» επισήμανε η ίδια ενώπιον των βουλευτών.

«Κηρύσσω επίσημα και με θλίψη την έναρξη της συζήτησης για την παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ. Εάν δεν δράσουμε τώρα, θα επιδείξουμε αμέλεια σε βάρος των καθηκόντων μας» υπογράμμισε η Πελόζι δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα της συζήτησης επί των άρθρων του κατηγορητηρίου, που θα τεθούν αργότερα σήμερα σε ψηφοφορία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω twitter ζήτησε από τον κόσμο να προσευχηθεί και επιτέθηκε για ακόμη μία φορά στους Δημοκρατικούς, ενώ χαρακτήρισε τη Νάνσι Πελόζι τη χειρότερη πρόεδρο της Βουλής. Παρακολουθώντας μάλιστα τη διαδικασία, αναρτά συνεχώς μηνύματα που τον στηρίζουν.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019