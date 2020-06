Τον φάκελο της υπόθεσης εξαφάνισης δύο παιδιών ηλικίας 7 και 17 ετών άνοιξε ξανά η αστυνομία στο Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη DNA στο σπίτι του πατριού τους, ο οποίος και συνελήφθη.

Ο πατριός είναι συγγραφέας μυθιστορημάτων τα οποία περιγράφουν το τέλος του κόσμου και συνδέεται με σέκτα η οποία πιστεύει ότι έρχεται η Αποκάλυψη.

Ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως, για τα δύο παιδιά που αναζητούνται από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η μητέρα τους είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο στην Χαβάη και σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα είναι μέλος αίρεσης καθώς φέρεται να δηλώνει «εκλεκτή του Θεού» και να περιμένει την άφιξη του Μεσσία τον Ιούλιο του 2020.

