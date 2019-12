Η αστυνομία είχε σπεύσει στο σημείο όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν, στην εθνική οδό 84 στο Lubbock του Τέξας, όταν διερχόμενη νταλίκα ξέφυγε από την πορεία και με ιλλιγγιώδη ταχύτητα απείλησε ζωές. Ένστολος σώθηκε την τελευταία στιγμή, ενώ το τεράστιο όχημα ανατράπηκε σε χωράφι, δίπλα στο δρόμο.

WATCH: Seeing this for the first time is absolutely mind blowing. Check out this scary video captured of a semi truck crash in Texas @wwmtnews pic.twitter.com/ZWDRqKqZC8

— Kate Siefert (@KateWWMT) December 28, 2019