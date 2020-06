Το Κέντρο για τη Δημοκρατία και την Τεχνολογία (CDT), που υποστηρίζεται από την τεχνολογική βιομηχανία, κατέθεσε χθες αγωγή κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λόγω του προεδρικού διατάγματος «που θα αποδυναμώσει τον νόμο που προστατεύει τις διαδικτυακές πλατφόρμες», μεταξύ αυτών και τις εταιρίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το CDT υποστηρίζει στην αγωγή του ότι το προεδρικό διάταγμα του Τραμπ παραβιάζει τα δικαιώματα που έχουν οι εταιρίες κοινωνικής δικτύωσης βάσει της 1ης Τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ, και περιορίζει την δυνατότητα των Αμερικανών να εκφράζονται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

“Σε προσωπικό επίπεδο” ο νεαρός ιδρυτής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ καταδίκασε “τη διχαστική και εμπρηστική ρητορική” του Αμερικανού προέδρου σε ανάρτηση στο προφίλ του την Παρασκευή.

Όμως εξακολουθεί να πιστεύει ότι δεν πρέπει να σβηστούν οι αναρτήσεις του Τραμπ στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης και προκειμένου το κοινό να μπορεί να ενημερώνεται.

Αντίθετα, το Twitter παρενέβη σε πολλές αναρτήσεις του Τραμπ, όπως το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου στο οποίο έγραφε: “Οι λεηλασίες θα αντιμετωπιστούν με σφαίρες”, αναφερόμενος στις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά τον φόνο από λευκούς αστυνομικούς του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Πολλοί εργαζόμενοι στη Facebook εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ το Σαββατοκύριακο και συμμετείχαν σε διαδικτυακή απεργία τη Δευτέρα.

“Παραιτούμαι από τη Facebbok”

Την παράιτησή του ανακοίνωσε ο Τίμoθι Αβένι, μηχανικός στο προφίλ του χθες Τρίτη. “Δεν μπορώ να συνεχίσω να βρίσκω δικαιολογίες” για τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, πρόσθεσε.

Timothy J. Aveni explicitly linked his resignation to Facebook’s refusal to act on posts from Trump which call for violence. https://t.co/4zCpJTqy2U

— Motherboard (@motherboard) June 3, 2020