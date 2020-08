Τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποίησε ως παράδειγμα δύσκολου «παίκτη» στη διεθνή «σκακιέρα» ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε εκπομπή του δικτύου Fox για τις αμφιβολίες του σχετικά με τις ηγετικές ικανότητες του αντίπαλού του Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ είπε:

«Αντιμετωπίζεις ανθρώπους που είναι πολύ έξυπνοι. Αντιμετωπίζεις σκακιστές παγκόσμιας κλάσης ανάμεσα στους ηγέτες αυτών των χωρών. Τα ξέρω όλα. Τα πάω πολύ καλά με όλους, τον Ερντογάν της Τουρκίας. Δεν μπορείς να έχεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρει πού βρίσκεται. Δεν μπορείς να έχεις έναν άνθρωπο που φοβάται να αφήσει τη βάση του γιατί δεν μπορεί να μιλήσει πια».

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επιπλέον ότι ξένοι ηγέτες έχουν ζητήσει τη βοήθειά του επανειλλημένως για τον Τούρκο Πρόεδρο, ισχυριζόμενος πως ο Ερντογάν ακούει μόνο αυτόν.

Trump told Fox News that world leaders called him last week, asking him to deal with Turkey’s Erdoğan.

“You’re the only one that he’ll listen to. He doesn’t listen to us,’’ Trump quoted world leaders as saying.

