Με «εγχώρια τρομοκρατία» εξομοίωσε τις ταραχές που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Κενόσα ο Αμερικανός πρόεδρος, ατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην πόλη που συγκλονίζεται από κύμα οργής μετά τον σοβαρό τραυματισμό Αφροαμερικανού από πυρά λευκού αστυνομικού.

Περιγράφοντας ενέργειες βανδαλισμού σε καταστήματα επιχειρήσεων και ρίψεις τούβλων ενάντια σε αστυνομικούς, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε: «Αυτές δεν είναι ενέργειες ειρηνικών διαδηλώσεων, αλλά στην πραγματικότητα εσωτερική τρομοκρατία».

Kenosha, Wisconsin, we’re with you all the way! pic.twitter.com/Xs49PEu4AP

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020