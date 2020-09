Κοινό επιχειρησιακό κέντρο από τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφαλείας, το οποίο θα διενεργεί έρευνες σχετικά με τις «ταραχές που προκαλεί η αριστερά στις ΗΠΑ», δήλωσε τη Δευτέρα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον Δημοκρατικό αντίπαλό του στις εκλογές του Νοεμβρίου, τον Τζο Μπάιντεν, ότι προσφέρει ηθική υποστήριξη «σε ταραχοποιά στοιχεία και βανδάλους». «Τοξική παρουσία που δηλητηριάζει τη δημοκρατία μας», αποκαλεί τον Αμερικανό πρόεδρο ο Τζο Μπάιντεν.



Ο Τραμπ, συνεχίζοντας να προβάλλει την εικόνα του προέδρου που είναι «σκληρός έναντι του εγκλήματος», τόνισε ότι πάνω από 200 άνθρωποι συνελήφθησαν για τις ταραχές των τελευταίων ημερών, 100 από τους οποίους στο Πόρτλαντ στην πολιτεία Όρεγκον.

«Στην Αμερική, δεν θα παραδοθούμε ποτέ στην οχλοκρατία διότι όταν επικρατεί ο όχλος η δημοκρατία είναι όντως νεκρή», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου απειλεί να επεκτείνει την εμπλοκή ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου στο Πόρτλαντ, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε το Σαββατοκύριακο σε χαοτικές διαδηλώσεις και ταραχές, και οποίος φέρεται να ήταν οπαδός του Τραμπ.

Portland is a mess, and it has been for many years. If this joke of a mayor doesn’t clean it up, we will go in and do it for them!

Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα ταξιδέψει στην πολιτεία Ουισκόνσιν, όπου λευκός αστυνομικός πυροβόλησε στην πλάτη τον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ την περασμένη εβδομάδα, πυροδοτώντας πολυήμερες διαδηλώσεις και ταραχές. Στις ταραχές αυτές 17χρονος, που πιστεύεται πως ανήκε σε ακροδεξιά παραστρατιωτική οργάνωση, σκότωσε δύο ανθρώπους. Αναφέρθηκαν πολλές λεηλασίες και εμπρησμοί.

Ο Τραμπ δεν προβλέπεται να συναντηθεί με την οικογένεια του Μπλέικ, στην πόλη Κενόσα, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του. «Επί του παρόντος, το πρόγραμμα (του προέδρου) προβλέπει ότι θα συναντηθεί με την τοπική δύναμη επιβολής της τάξης, ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων, και θα εξετάσει τις ζημιές», ανέφερε η Κέιλι Μακενάνι.

Ο Λευκός Οίκος έχει επαφή «με τον πάστορα» της οικογένειας και «απευθείας με την οικογένεια» του Μπλέικ, πρόσθεσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

Ο Τζέικομπ Μπλέικ έχει παραλύσει από τη μέση και κάτω. Νοσηλεύεται στο Μιλγουόκι.

Ο κυβερνήτης του Ουισκόνσιν, ο Δημοκρατικός Τόνι Έβερς, ζήτησε δημόσια από τον Τραμπ να μην πάει στην πολιτεία του. «Ανησυχώ ότι η παρουσία σας θα εμποδίσει την επούλωση των πληγών μας», είπε ο κυβερνήτης.

Ο Τραμπ αντέδρασε στις ανησυχίες που εκφράζονται ότι η επίσκεψή του μπορεί να αναζωπυρώσει τις ταραχές λέγοντας πως η επίσκεψή του θα αυξήσει «την αγάπη και τον σεβασμό».

Εξάλλου, ο πρόεδρος απέφυγε να καταδικάσει τις πράξεις του Κάιλ Ρίτενχαους, του εφήβου που κατηγορείται πως πυροβόλησε και σκότωσε δύο διαδηλωτές στην Κενόσα. Έκρινε ότι ο νεαρός είχε «μεγάλο πρόβλημα» και «πιθανόν θα σκοτωνόταν» αν δεν πυροβολούσε.

Ο Τραμπ επιμένει να προβάλλει το μήνυμα ότι η κοινωνική αναταραχή στις ΗΠΑ θα επιδεινωθεί εάν επικρατήσει ο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, ερίζοντας για ακόμη μια φορά πως τα επεισόδια ξεσπούν κυρίως στις πόλεις όπου κυβερνούν οι Δημοκρατικοί.

«Αν δίνεις σε βίαιους εξτρεμιστές αυτό που θέλουν, η βία δεν τελειώνει. Αποκτούν νέα δύναμη κι εξαπλώνουν τον τρόμο σε όλη τη χώρα», υποστήριξε.

Πέραν των ταραχών, οι δείκτες των ανθρωποκτονιών σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις αυξάνονται.

Οι Δημοκρατικοί από την πλευρά τους κατηγορούν τον Τραμπ. Ο Μπάιντεν τόνισε ότι πρόεδρος είναι σήμερα ο Τραμπ, άρα η ευθύνη του ανήκει.

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, ο Τεντ Ουίλερ, κατηγόρησε τον Τραμπ για τη βία στην πόλη του, λέγοντας την Κυριακή πως ο πρόεδρος «δημιούργησε» το «μίσος» και τον «διχασμό».

Ο Μπάιντεν, σε εμφάνισή του στο Πίτσμπεργκ, επισήμανε πως ο μεγιστάνας στον Λευκό Οίκο υποκινεί τη βία και ενισχύει τον σοβινισμό των λευκών.

Today’s press conference made it clear: we are all less safe because Donald Trump has failed at his job.

We need a President who will stop violence — not incite it. pic.twitter.com/AhGNZCDQkr

— Joe Biden (@JoeBiden) September 1, 2020