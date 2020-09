Οξείς χαρακτηρισμούς αντάλλαξαν τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν, καθώς η προεκλογική εκστρατεία εισέρχεται στο τελικό στάδιο, στην πορεία προς τις αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Την Ημέρα της Εργασίας (Labor Day), που παραδοσιακά εγκαινιάζει την τελευταία, έντονη φάση των προεδρικών εκλογών, ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, η συνυποψήφιά του Καμάλα Χάρις και ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ταξίδεψαν σε δύο πολιτείες, το Ουισκόνσιν και την Πενσιλβάνια, που θεωρείται ότι θα διαδραματίζουν ρόλο κλειδί στις εκλογές.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης, που έρχεται δεύτερος στις δημοσκοπήσεις πίσω από τον Μπάιντεν, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

The Real Polls are starting to look GREAT! We will be having an even bigger victory than that of 2016. The Radical Left Anarchists, Agitators, Looters, and just plain Lunatics, will not be happy, but they will behave!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2020