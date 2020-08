Η πολιτεία της Καλιφόρνια τις τελευταίες μέρες πλήττεται από ένα τεράστιο κύμα καύσωνα και από πολλές πυρκαγιές που καίνε τεράστιες εκτάσεις στρεμμάτων. Τις τελευταίες 72 ώρες, την περιοχή χτύπησαν 10.849 κεραυνοί και δημιούργησαν 367 εστίες πυρκαγιάς.

Οι πυρκαγιές απειλούν και κατοικημένες περιοχές, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στο Βάκαβιλ, μια πόλη με περίπου 100.000 κατοίκους, κοντά στο Σακραμέντο, πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν, καθώς οι φλόγες ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους κατέστρεψαν δεκάδες σπίτια. Η αστυνομίας της περιοχής μέσω του Twitter ζήτησε από τους κατοίκους να αποχωρήσουν με ασφάλεια, αφού κάποιοι υπέστησαν εγκαύματα στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τις φλόγες.

Εντολές για εκκένωση δόθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπως η Σονόμα και η Νάπα, όπου οι πυρκαγιές μαίνονται ανεξέλεγκτα.

More fires close to my city in Northern California.

Please pray for the residents, fire fighters, animals, & all who are assisting. Additionally, some residents have been evacuated & others dealing w/power outages & temps. exceeding 102°.pic.twitter.com/1igEzQ3lFc#California

— ❀ Liz ❀ (@krazy4ujc) August 17, 2020