Σημαίες και σύμβολα με ρατσιστικό περιεχόμενο «λευκής υπεροχής» και εξτρεμιστικών ομάδων εμφανίστηκαν μαζί με πανό Τραμπ 2020 και αμερικανικές σημαίες, στην εισβολή του Καπιτωλίου των ΗΠΑ την προηγούμενη Τετάρτη.

Οι φωτογραφίες αυτές αφηγούνται μέρος της ιστορίας ορισμένων από εκείνους που βρέθηκαν στο Καπιτώλιο εκείνη την ημέρα – από παθιασμένους αλλά ειρηνικούς υποστηρικτές του Τραμπ μέχρι ακροδεξιούς που έδειξαν το μίσος τους με τα σύμβολα τους και τις πράξεις τους.

Η ανάμειξη των συγκεκριμένων ομάδων είναι ένα ζήτημα το οποίο ανησυχεί τους ειδικούς σε θέματα εξτρεμισμού και μίσους.

Η πιστοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων αποδείχθηκε ακριβώς το είδος της εκδήλωσης που συγκέντρωσε διάφορες ομάδες οι οποίες ασπάζονται παρόμοιες ριζοσπαστικές ιδέες. Η αρχική εκδήλωση, η οποία προωθήθηκε σε μεγάλο βαθμό και ενθαρρύνθηκε από τον Ντόναλτν Τραμπ, έδωσε σε όλες αυτές τις ομάδες ένα λόγο για να συσπειρωθεί.

«Αυτό ήταν ένα γεγονός που είχε σχεδιαστεί για να αντιταχθεί στα αποτελέσματα των ελεύθερων και δίκαιων δημοκρατικών εκλογών και της μετάβασης της εξουσίας που θα ακολουθούσε», δήλωσε ο Mark Pitcavage, ιστορικός και ειδικός στον εξτρεμισμό της Αντι-Δυσφημιστικής ένωσης.

Το CNN μίλησε με τον ιστορικό για τη σημασία των συμβόλων που είδαμε στην αιματηρή συγκέντρωση στο Καπιτώλιο.

Θηλειά και αγχόνη

Ενώ η θηλιά από μόνη της χρησιμοποιείται συχνά ως μορφή φυλετικού εκφοβισμού, ο Pitcavage πιστεύει σε αυτό το πλαίσιο οι αγχόνες προτείνουν τιμωρία για διάπραξη προδοσίας.

«Υποδηλώνει ότι οι εκπρόσωποι και οι γερουσιαστές που ψηφίζουν για να πιστοποιήσουν τα εκλογικά αποτελέσματα, και πιθανώς ο Αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, διαπράττουν προδοσία και πρέπει να δικαστούν και να απαγχονσιτούν», εξηγεί. Αυτή η ρητορική προδοσίας εντοπίστηκε σε ακροδεξιά μηνύματα στο διαδίκτυο, ημέρες πριν την εκδήλωση.

Η σημαία των Three Percenters

Το Three Percenters (επίσης γνωστό ως III% ers, 3% ers ή Threepers) είναι μια παραστρατιωτική οργάνωση και είναι αντικυβερνητικοί εξτρεμιστές. Το Three Percenters θεωρεί ότι υπερασπίζεται τον αμερικανικό λαό ενάντια στην τυραννία της κυβέρνησης.

«Επειδή πολλοί υποστηρικτές της πολιτοφυλακής υποστηρίζουν σθεναρά τον Πρόεδρο Τραμπ τα τελευταία χρόνια, το κίνημα αυτό δεν ήταν αντιτασσόταν τόσο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά κατεύθυνε την οργή του σε άλλους εχθρούς του, συμπεριλαμβανομένων των αριστερών, των μουσουλμάνων και των μεταναστών».

Το όνομα της ομάδας προέρχεται από έναν ανακριβή ισχυρισμό ότι μόνο το 3% των ανθρώπων στις αποικίες οπλίστηκαν και πολέμησαν ενάντια στους Βρετανούς κατά τη διάρκεια του Επαναστατικού Πολέμου.

17) Remember the Minnesota Mosque bombing? Those were the Three Percenters. They were there too. (Note: The 6MWE RT'd prior appears to be from another event) pic.twitter.com/aIs0nikZOQ — raf (@rafaelshimunov) January 11, 2021

Η σημαία με το σλόγκαν «αποδέσμευση του Κράκεν»

Η σημαία παραπέμπει στα σχόλια της πρώην δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ, Σίντνεϊ Πάουελ, ότι θα «αποδεσμεύσει το Κράκεν». Η Πάουελ είπε ψευδώς ότι είχε στοιχεία που θα διαψεύσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το «Κράκεν», ένα τεράστιο θαλάσσιο πλάσμα από τη σκανδιναβική λαογραφία, έχει μετατραπεί σε meme σε κύκλους που πιστεύουν ότι οι εκλογές είχαν κλαπεί. Πρόκειται για μια κρυφή απόδειξη ότι υπήρξε εκτεταμένη εκλογική νοθεία. Η συνωμοσία QAnon και οι περιθωριακοί ιστότοποι με το hashtag #ReleaseTheKraken έχουν κοινοποιηθεί ευρέως στα κοινωνικά μέσα.

Τα Proud Boys και η χειρονομία «ΟΚ»

Η ακροδεξιά έχει επιλέξει την χειρονομία «ΟΚ» ως σύμβολο μίσους. Μια φωτογραφία από την ταραχή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ απεικονίζει πολλά άτομα να κάνουν αυτή την χειρονομία. Μερικοί από τους ανθρώπους στη φωτογραφία εμφανίζονται και σε ένα βίντεο από το Καπιτώλιο όπου συστήνονται ως μέλη των Proud Boys.

Τα Proud Boys υποστηρίζουν τον Πρόεδρο Τραμπ και συμμετέχουν σε πολλές συγκεντρώσεις που αμφισβητούν το εκλογικό αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Ο ηγέτης των Proud Boys, Χένρι Τάριο, αφέθηκε ελεύθερος την περασμένη Τρίτη αφού είχε συλληφθεί καθώς φέρεται να συμμετείχε στην καταστροφή πανό με το σύνθημα Black Lives Matter που ανήκε σε ιστορική εκκλησία της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Η σημαίες του «Κεκιστάν»

Η πράσινη, λευκή και μαύρη σημαία δημιουργήθηκε από ορισμένα μέλη της διαδικτυακής κοινότητας 4chan για να αντιπροσωπεύσει μια φανταστική χώρα που ονομάζεται «Κεκ», έναν επίσης φανταστικό θεό.

«Η σημαία του Κεκιστάν είναι αμφιλεγόμενη επειδή ο σχεδιασμός της προήλθε εν μέρει από μια σημαία της ναζιστικής εποχής. Αυτό προφανώς ξεκίνησε ως αστείο», εξηγεί στο CNN ο Pitcavage. «Οι νεότεροι δεξιοί που προέρχονται από την υποκουλτούρα 4chan συχνά θέλουν να εμφανίζουν τη σημαία του Κεκιστάν σε συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις τους».

More white nationalist-types in the crowd at the Capitol riot. Note the "pepe" mask and the "KEKistan" flag. pic.twitter.com/eb9F4f5FPN — Devin Burghart (@dburghart) January 6, 2021

Τροποποιημένες ιστορικές σημαίες

Στο Καπιτώλιο εμφανίστηκαν τροποποιημένες ομοσπονδιακές και Γκάντσντεν σημαίες. Μία παραλλαγή της ομοσπονδιακής σημαίας περιλάμβανε μια εικόνα που απεικόνιζε ένα τουφέκι και το σύνθημα «Ελάτε να το πάρετε», που παραπέμπει στην αντίθεση κάποιων στους ελέγχους των όπλων. Η φράση αυτή παραπέμπει επίσης και στο «Μολών Λαβέ» του Λεωνίδα στη Μάχη των Θερμοπυλών.

Η σημαία του Γκάντσντεν είναι μια παραδοσιακή και ιστορική πατριωτική σημαία που χρονολογείται από την αμερικανική επανάσταση. Ο Pitcavage εξηγεί ότι ενώ μερικοί το φέρουν ως σύμβολο πατριωτισμού, άλλοι το χρησιμοποιούν ως σύμβολο αντίστασης στην τυραννία.

The Gadsden Flag was at the Capitol protests, designed originally by Christopher Gadsden (1788), South Carolina plantation + slave owner. His grandson, James Gadsen, led the US Gadsden Purchase (1854) of 30,000 sq mi of territory to secure the frontier against Indigenous peoples. pic.twitter.com/CcYXN0QRRk — 𝙰𝚍𝚊𝚖 𝙳𝚊𝚟𝚒𝚍 𝙼𝚘𝚛𝚝𝚘𝚗 (@AdamDavidMorton) January 10, 2021

Οι Oath Keepers

Οι Oath Keepers είναι μια ακροδεξιά, αντικυβερνητική ομάδα που στηρίζει τον Τραμπ, που έχει στόχο την προστασία της χώρας και την υπεράσπιση του συντάγματος. Η ομάδα προσπαθεί να στρατολογήσει κυρίως συνταξιούχους στρατιωτικούς και αστυνομικούς.

Η σημαία της Συνομοσπονδίας

Η σημαία αυτή ήταν πάντα σύμβολο υποστήριξης της δουλείας. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε ένα εξέχον σύμβολο του Jim Crow (τοπικοί νόμοι που επέβαλαν φυλετικό διαχωρισμό στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες) και του διαχωρισμού, οπότε δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση ότι είναι ένα δημοφιλές σύμβολο μεταξύ των υπερασπιστών της «λευκής υπεροχής», λέει ο Pitcavage.

Here’s another photo of Confederate Flag Guy, with another insurrectionist who appears to have stolen a police riot shield and armor pic.twitter.com/GKBigOtTyK — Aki Peritz (@AkiPeritz) January 11, 2021

Σημαία America First

Το σλόγκαν παραπέμπει στο logo της ραδιοφωνικής εκπομπής του Νικ Φουέντες, ενός ακροδεξιού πολιτικού σχολιαστή και podcaster, ο οποίος παρευρέθηκε στην συγκέντρωση στο Καπιτώλιο, αλλά δεν εισέβαλλε μέσα στο κτίριο.

Το σλόγκαν «America First» το έχει χρησιμοποιήσει και ο Πρόεδρος Τραμπ αναφερόμενος στην εξωτερική του πολιτική. Η ADL είχε επεκρίνει την υιοθέτηση του σλόγκαν ως αντισημιτικό καθώς είχε χρησιμοποιηθεί για να κρατήσει τις ΗΠΑ έξω από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Φουέντες είναι επίσης μέλος του «στρατού groyper», μια ομάδας οπαδών της «λευκής υπεροχής».

«Ενώ οι απόψεις της ομάδας και της ηγεσίας της είναι κοινές με εκείνες των υπέρμαχων της λευκής υπεροχής, οι groypers προσπαθούν να ταυτίσουν την ιδεολογία τους με τον Χριστιανισμό και τις παραδοσιακές αξίες του γάμου και της οικογένειας», σύμφωνα με το ADL.

Seen today outside the capitol: a man carrying a flag with white nationalist Nicholas Fuentes' "America First" logo. Fuentes' "Groyper" movement has been one of the rising groups pushing far-right politics into the mainstream nationwide. pic.twitter.com/FU113yWf0v — Borwin (@Borwin10) January 3, 2021

Μπλουζάκια «Στρατόπεδο Άουσβιτς»

Έξω και μέσα στο Καπιτώλιο ορισμένοι διαδηλωτές φορούσαν μπλούζες οι οποίες έφεραν την φράση «Στρατόπεδο Άουσβιτς» ή «6MWE» (6 εκατομμύρια δεν ήταν αρκετά), παραπέμποντας στη γενοκτονία των Εβραίων από τους Ναζί.

Κάτω από το «Στρατόπεδο Άουσβιτς » φαίνεται η φράση «Work brings freedom» (η εργασία φέρνει την ελευθερία) ή όπως είναι περισσότερο γνωστό και ως «Arbeit macht frei» το οποίο συναντάμε έξω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί.

Αυτοκόλλητα του Nationalist Social Club

Μια εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αυτοκόλλητα του Nationalist Social Club σε εξοπλισμό της Αστυνομίας του Καπιτωλίου των ΗΠΑ. Δεν είναι σαφές πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία, αλλά δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στην εφαρμογή Telegram. Το NSC είναι μια νεοναζιστική ομάδα που έχει περιφερειακά παραρτήματα τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Τα μέλη του NSC θεωρούν τους εαυτούς τους στρατιώτες που βρίσκονται σε πόλεμο με ένα εχθρικό σύστημα που ελέγχουν οι Εβραίοι και το οποίο σκοπεύει να εξαφανίσει τη λευκή φυλή», σύμφωνα με την ADL. «Στόχος τους είναι να σχηματίσουν ένα υπόγειο δίκτυο λευκών που θα είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν ενάντια στους εχθρούς τους».

Μπλουζάκια με σλόγκαν «Εμφύλιος πόλεμος MAGA»

Υπάρχουν ακόμα πολλές ερωτήματα σχετικά με το πώς ακριβώς συνέβη η επίθεση στο Καπιτώλιο και ποιοι ήταν πίσω από αυτή. Όμως, τα καλέσματα βίας για την ανατροπή της κυβέρνησης και για εμφύλιο ή φυλετικό πόλεμο πληθαίνουν στους ακροδεξιούς κύκλους.

Κάποιοι άνδρες που συμμετείχαν στην εξέγερση στο Καπιτώλιο φορούσαν μπλουζάκια με το σλόγκαν του Τραμπ «Make America Great Again», συνοδευόμενο από τις λέξεις «Εμφύλιος πόλεμος» και την ημερομηνία της εκδήλωσης που έγινε η εξέγερση.

Πολλοί σχολιαστές σε ακροδεξιά φόρουμ έχουν γράψει ότι αυτή είναι μόνο η αρχή ενός εμφυλίου πολέμου που πολλοί από αυτούς επιθυμούν εδώ και καιρό.

ΠΗΓΗ: CNN

