Στις 11 οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σύρου ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή στη Μύκονο, για επίθεση σε βάρος αστυνομικών. Το βίντεο από το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του, μαζί με τον αδερφό κι έναν φίλο, κάνει από χθες τον γύρο του κόσμου. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή αμφισβητούν την γνησιότητα του βίντεο ενώ αποδίδουν το επεισόδιο σε «μια παρέα που ενόχλησε τις κοπέλες που συνόδευαν οι τρεις συλληφθέντες».



Φωτογραφίες του Χάρι Μαγκουάιρ στην Μύκονο κατακλύζουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα του βρετανικού τύπου συνοδεία ενός μεγάλου ερωτηματικού για το πώς «ένας σοβαρός επαγγελματίας, ο άσσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέδειξε τέτοια συμπεριφορά καταλήγοντας στην φυλακή».

Ο 27χρονος αμυντικός δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα μεχρι σήμερα σχολιαζουν Βρετανοί δημοσιογράφοι. «Ντροπή, ο Άγγλος αστέρας βρίσκεται σε ελληνική φυλακή» είναι ο τίτλος της εφημερίδας Daily Mail.

Harry Maguire is everything Man United wanted in a captain… so his arrest in Mykonos has come as a huge shock | @ChrisWheelerDM https://t.co/Bmsr91cGGT

«Ο Άγγλος σταρ του ποδοσφαίρου κρατείται στην Ελλάδα για επίθεση σε αστυνομικούς» αναφερει η Telegraph, ενω φωτογραφία του Χάρη Μακγουαιρ με την συντροφο του φιλοξενεί η εφημερίδα Times.

H σύλληψη του Χάρι Μαγουάιρ για το επεισόδιο που δημιουργήθηκε στη Μύκονο, έχει δημιουργήσει «πονοκέφαλο στον Γκάρεθ Σάουθγκέιτ, σχετικά με το αν θα συμπεριληφθεί στην εθνική ομάδα», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Times. «Ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ θα περιμένει να ανακαλύψει τα πλήρη γεγονότα της «σύγκρουσης» του Χάρι Μαγκουάιρ με την ελληνική αστυνομία προτού αποφασίσει εάν θα τον συμπεριλάβει στους αγώνες του Nations League της Αγγλίας τον επόμενο μήνα», αναφέρουν οι Times.

«Τέτοιου είδους πρωτοσέλιδα προκαλούν πόνο στις καρδιές των στελεχών στον χώρο του ποδόσφαιρου», σχολιαζει η εφημερίδα Guardian.

