Τα τελευταία μέτρα διανύουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ προκειμένου να βρεθεί μία λύση της τελευταίας στιγμής για να μην καταρρεύσουν εντελώς οι συνομιλίες για μία εμπορική συμφωνία από 1η Ιανουαρίου.

Ο Bρετανός πρωθυπουργός μίλησε σήμερα το απόγευμα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν για την πορεία των διαπραγματεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ντάουνιγκ Στριτ αναφέρεται ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο.

The situation in our talks with the EU is very serious tonight. Progress seems blocked and time is running out. The Prime Minister @BorisJohnson set out his concerns about the state of play to Commission President @vonderleyen this evening. https://t.co/wTOGrvXbWT

— David Frost (@DavidGHFrost) December 17, 2020