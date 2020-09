Ο συνολικός αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού την τελευταία εβδομάδα παγκοσμίως έφτασε το 1,8 εκατομμύριο, ενώ ο αριθμός των νέων θανάτων μειώθηκε κατά 3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Συνολικά μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 25,44 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό παγκοσμίως και 847.965 έχουν πεθάνει.

Στην Ινδία καταγράφηκαν τα περισσότερα νέα κρούσματα, με αύξηση 9% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι σχεδόν μισό εκατομμύριο νέες μολύνσεις στη χώρα αυξάνουν τον παγκόσμιο απολογισμό των κρουσμάτων κατά 1%.

«Η νοτιοανατολική Ασία κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο κρουσμάτων, κυρίως λόγω της αύξησης των μολύνσεων στην Ινδία», εξήγησε ο ΠΟΥ.

Στην Ευρώπη τα περισσότερα κρούσματα την εβδομάδα ως τις 30 Αυγούστου καταγράφηκαν στην Ισπανία, τη Ρωσία, τη Γαλλία και την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην Ισπανία είναι αντίστοιχος με αυτόν που είχε καταγραφεί στην κορύφωση της επιδημίας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. 23.000 νέα κρούσματα covid-19 έχουν καταγραφεί από την Παρασκευή, με τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας να ανέρχεται σε 462.858.

Από τις 1.656 νοσηλείες που καταγράφηκαν τις τελευταίες επτά ημέρες, το 25% είναι στην Μαδρίτη, όπως και οι μισοί από τους 141 θανάτους της τελευταίας εβδομάδας. Συνολικά περισσότεροι από 29.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Ισπανία από covid-19.

Στην Ιταλία ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 85%. Τα κρούσματα μόνο το τελευταίο εικοσιτετράωρο είναι 996, ενώ έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ενώ την προηγούμενη μέρα, τα κρούσματα ήταν 1365, με τέσσερις νεκρούς. Ενενήντα τέσσερις άνθρωποι έχουν εισαχθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε σύνολο είκοσι ενός περιφερειών, μόνον σε δυο δεν καταγράφονται νέα κρούσματα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων μολύνσεων σημειώθηκαν στην περιοχή της Νάπολης, με εκατόν ογδόντα τέσσερα κρούσματα. Στην Λομβαρδία είναι εκατόν τριάντα πέντε και στην περιφέρεια της Ρώμης εκατόν σαράντα οκτώ.

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι του εθνικού συστήματος υγείας της χώρας ετοιμάζουν ειδικές οδηγίες και τεστ, για να μπορεί να εξακριβώνεται άμεσα αν ασθενείς με παρόμοια συμπτώματα έχουν μολυνθεί από εποχική γρίπη, ή από κορονοϊό.

Ειδική αναφορά στη χρήση μάσκας στις τάξεις ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, στις 14 Σεπτεμβρίου έκανε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει την ιταλική κυβέρνηση σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, δηλώνοντας ότι εφόσον τηρείται η απόσταση ασφαλείας του ενός μέτρου στα σχολεία η χρήση μάσκας μπορεί να αποφευχθεί, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα σημειωθεί αύξηση των κρουσμάτων στην περιοχή. Η προστατευτική μάσκα όμως παραμένει υποχρεωτική για δραστηριότητες κατά τις οποίες αυξάνεται η ένταση της φωνής, όπως το τραγούδι.

Η Πολωνία, με συνολικά 67.922 καταγεγραμμένα κρούσματα και πάνω από 2.000 θανάτους από κορονοϊό, απαγορεύει από αύριο Τετάρτη τις απευθείας πτήσεις από 44 χώρες, προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση του κορονοϊού.

Οι Πολωνοί επιτρέπεται, ωστόσο, να ταξιδεύουν αεροπορικώς προς και από οποιαδήποτε χώρα επιθυμούν, αν επιλέξουν πτήσεις που δεν θα είναι απευθείας αλλά μέσω χωρών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, όπως η Γερμανία.

Στην Αφρική, οι μολύνσεις στην Αιθιοπία έφτασαν «σε νέα ύψη», ενώ στη Νότια Αφρική –στην οποία έχει καταγραφεί ο πέμπτος μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος στην ήπειρο—συνεχίζεται η καθοδική τάση.

Αρκετές χώρες που μέχρι πρότινος ήταν σημαντικές εστίες της covid-19, όπως η Γκάνα, η Κένυα, η Γκαμπόν και η Μαδαγασκάρη, κατέγραψαν λιγότερα κρούσματα, ανακοίνωσε ο ΠΟΥ, προσθέτοντας πως «οι αριθμοί θα πρέπει να ερμηνευθούν προσεκτικά καθώς ενδέχεται να επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, περιλαμβανομένης της τρέχουσας ικανότητας διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ και της στρατηγικής, αλλά και καθυστερήσεων στην αναφορά κρουσμάτων».

Ο αριθμός των κρουσμάτων στην ανατολική Μεσόγειο παρουσιάζει διακυμάνσεις, με τις περισσότερες μολύνσεις να αναφέρονται στο Ιράκ, το Ιράν, το Μαρόκο, τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ.

Η επιδημία του κορονοϊού εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς και στην αμερικανική ήπειρο, στην οποία καταγράφηκαν περισσότερα από τα μισά κρούσματα και θάνατοι παγκοσμίως, αν και σε κάποιες περιοχές παρατηρούνται μειώσεις.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, στο Περού, το Μεξικό, την Κολομβία και την Αργεντινή παρατηρούνται «αυξητικές τάσεις».

«Συνταγή για καταστροφή» χαρακτηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το άνοιγμα της κοινωνίας χωρίς να τεθεί υπό έλεγχο ο ιός, καλώντας παράλληλα τις κυβερνήσεις να ανοίξουν διάλογο με όσους διαδηλώνουν κατά της χρήσης μάσκας, υπενθυμίζοντας ότι ο ιός είναι «πραγματικός» και «σκοτώνει».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους αναγνώρισε ότι τα περιοριστικά μέτρα οκτώ μηνών έχουν κουράσει τον κόσμο και όλοι θα επιθυμούσαν επιστροφή στην κανονικότητα, προσθέτοντας: «Θέλουμε να δούμε τα παιδιά να επιστρέφουν στο σχολείο και τους ανθρώπους να επιστρέφουν στους χώρους εργασίας, αλλά θέλουμε αυτό να γίνεται με ασφάλεια. Καμία χώρα δεν μπορεί να προσποιείται ότι η πανδημία τελείωσε».

We are 8 months into the #COVID19 pandemic & we understand that people are tired & yearn to get on with their lives, but no country can just pretend the pandemic is over. This virus spreads easily, & we all must remain serious about suppressing its transmission & saving lives. pic.twitter.com/1d2jR5FfvE

