Οι στολισμοί στις περισσότερες χώρες του πλανήτη άρχισαν, λαμπιόνια «ντύνουν» τους δρόμους και παιδάκια στέλνουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη, ο οποίος θα συνεχίσει και φέτος να μοιράζει τα δώρα του μετά και τις «επίσημες» διαβεβαιώσεις ότι ο κορονοϊός δεν έφθασε ποτέ στον Βόρειο Πόλο.

Στη Νέα Υόρκη 50.000 πολύχρωμα λαμπιόνια δίνουν ζωή στο δένδρο του κέντρου Ροκφέλερ που για πρώτη φορά άναψε χωρίς την παρουσία κόσμου. Δύο ώρες κράτησε η γιορτή, στην οποία πήραν μέρος από απόσταση διάσημοι σταρ, κυρίως της μουσικής σκηνή. Ο Τζίμι Φάλον και η Ντόλι Πάρτον τραγούδησαν μαζί το All I want for Christmas. Αλλά και η Γκουέν Στεφάνι το νέο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι Here this Christmas.

Μια βουτιά έκανε ο Άγιος Βασίλης στο εθνικό ενυδρείο της Μάλτας λίγο πριν αρχίσει το ταξίδι για να μοιράσει τα δώρα σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Φέτος στις περισσότερες χώρες τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να φωτογραφηθούν μαζί του αλλά στέλνουν ήδη τα γράμματα τους. Στην Καλιφόρνια ένας άνδρας ανέλαβε να συγκεντρώσει όλα τα μηνύματα.

Η πρωθυπουργός της Νορβηγίας διαβεβαιώνει ότι η πανδημία δεν θα εμποδίσει τον Άγιο Βασίλη να ταξιδέψει σε κάθε σπίτι, αφού στον Βόρειο Πόλο δεν έχει καταγραφεί ούτε ένα κρούσμα.

Στην Ευρώπη οι πόλεις αρχίζουν να ξαναζωντανεύουν ενόψει των εορτών. Άνθρωποι βγαίνουν και πάλι στα καταστήματα άλλα γνωρίζουν ότι όλα θα είναι διαφορετικά φέτος, με μικρά οικογενειακά τραπέζια αντί για πάρτι και λειτουργία από την τηλεόραση, καθώς ο φόβος για τρίτο κύμμα είναι μεγάλος.

