Πέθανε στα 51 του έτη, ο Ian Royce, γνωστός από το διαγωνιστικό σόου «Βρετανία έχεις ταλέντο» από σοβαρή πνευμονία και πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω χρόνιας, υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες πέρασε τις τελευταίες του στιγμές κοντά σε φίλους και συγγενείς και χάρη στην ιατρική φροντίδα των ιατρών και των φαρμάκων δεν αισθανόταν πόνο.

It is with our greatest regret that we have to tell you all that Ian has passed away today from severe pneumonia and multiple organ failure. He was in no pain and was surrounded by friends and family. He put up a good fight but is in a better place now. Roxanne x — Ian Royce (@officialroycey) September 1, 2020

Αρκετοί ήταν εκείνοι που εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους για τον χαμό του Ian. Για παράδειγμα η εταιρεία του συναδέλφου του, Simon Cowell, «Syco», κοινοποίησε μια ανάρτηση στο «MailOnline», η οποία έγραφε: «Οι σκέψεις και η αγάπη μας είναι με την οικογένεια του Royce σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

So sorry to hear this news Roxanne, he was a legendary character and will not be forgotten. He was always so proud of you too. You are in our thoughts and prayers xx — antanddec (@antanddec) September 1, 2020

So sad to wake up to this news this morning. Ian was a total pro and an absolute gentleman who always had time for people. A man with a heart of gold who will be sorely missed by so many. RIP Roycey x — Dave Vitty (@davidvitty) September 2, 2020

So sad..absolutely gutted, my friend and a colleague that I feel I neglected over the last 18 months He loved your dearly Roxanne. He asked me to take a picture of you and him xfactor final 2015 ..he was so proud xx — Jason Gale (@JasonJGale) September 1, 2020

Σημαντική ήταν η θετική στάση του Royce να ξεκινήσει θεραπεία για την καταπολέμηση του αλκοολισμού και του σεξουαλικού εθισμού, έπειτα από παρότρυνση του φίλου και συνεργάτη Simon Cowell και του Ant του BGT. 75 άτομα κατάφεραν να συγκεντρώσουν 12.000 δολάρια σε διάστημα 28 ημερών για τις θεραπείες του.

Μέσω του Twitter ο Royce μοιράστηκε την επιτυχία της θεραπείας του και την απόφαση του να την συνεχίσει στο εξωτερικό: «Ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι οι πρώτες 28 ημέρες θεραπείας μου, έληξαν και θα πάω στο εξωτερικό για τους επόμενους 3 μήνες για να συνεχίσω τη θεραπεία μου και να δουλέψω πραγματικά για μένα και την ψυχολογία μου… έχω δεσμευτεί να εργαστώ σε όλα τα παραπάνω για να είμαι καλύτερος άνθρωπος για μένα και για τους γύρω μου».

Ο Royce ευχαρίστησε όσους τον υποστήριξαν και ζήτησε συγνώμη από όσους είχε συμπεριφερθεί απρεπώς λόγω των εθισμών του και δήλωσε πως θα αποσυρθεί από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. «Θα απέχω από τα social media και ανυπομονώ να φέρω σπίτι ένα νέο Ian για το 2020 που θα είναι αληθινός, ειλικρινής και δεσμευμένος να παραμείνει καλά. Σας εύχομαι λοιπόν αγάπη και ευτυχία».

Μοιράσου το άρθρο: