Ένας νεκρός κάθε δέκα λεπτά: αυτή είναι η συχνότητα με την οποία οι υγειονομικές αρχές στην κομητεία του Λος Άντζελες άρχισαν χθες Πέμπτη, να αναρτούν μηνύματα στο Twitter για να αποτίνουν φόρο τιμής στα θύματα της πανδημίας του νέου κορονοϊού και για να προτρέψουν τους πολίτες να αποφύγουν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε συγκέντρωση την παραμονή της πρωτοχρονιάς, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού.

«Κάθε δέκα λεπτά, κάποιος πεθαίνει εξαιτίας της COVID-19 στην κομητεία του Λος Άντζελες. Άνθρωποι που αγαπούσαν και θα λείψουν σε αυτούς που τους αγαπούσαν. Όσο η εξάπλωση δεν επιβραδύνεται, ο επόμενος άνθρωπος που θα βρει τραγικό θάνατο μπορεί να είναι κάποιος που γνωρίζετε», ανέφεραν στην αρχική τους ανάρτηση, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (τοπική ώρα), οι υγειονομικές αρχές.

#Every10Minutes someone in LA County is dying from #COVID19. Today, @lapublichealth is tweeting every 10 minutes with examples of the lives this virus has claimed.

Your actions can slow the spread. Wear a mask. Physically distance. Stay home this New Year’s Eve. pic.twitter.com/5Os56mJKTZ

