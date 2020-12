Το μήνυμα ότι «κανείς δεν είναι ασφαλής μέχρι να είμαστε όλοι ασφαλείς» έστειλε η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου.

Σημείωσε ότι «είναι μακρά η διαδρομή της συνεργασίας για να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Δε θα αφήσουμε καμία πέτρα που να μη γυρίσουμε για να νικήσουμε την πανδημία. Κανείς δεν είναι ασφαλής μέχρι να είμαστε όλοι ασφαλείς. Οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν στην ΕΕ 27-29 Δεκεμβρίου».

Long journey working together to leave no one behind. Leaving no stone unturned to defeat the pandemic.

👉No one is safe until everyone in safe.

👉Vaccinations start in 🇪🇺EU 27-29 December. https://t.co/XjTvIfk2qr

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) December 17, 2020