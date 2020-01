Δεκάδες νεκρές μαϊμούδες άφησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ζωολογικό κήπο στη γερμανική πόλη Κρέφελντ και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ο χώρος ολοσχερώς.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, που σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διάρκεια της νύχτας και άφησε πίσω της νεκρά περισσότερα από 30 ζώα. Παρακείμενος χώρος όπου βρίσκονται γορίλες παρέμεινε ανέπαφος.

Η διεύθυνση του ζωολογικού κήπου ευχαρίστησε τις «πολυάριθμες προσφορές βοηθείας», τονίζοντας όμως ότι δεν είναι σαφές τι είδους βοήθεια έχει ανάγκη. «Βρισκόμαστε ακόμη υπό την επήρρεια σοκ και δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς αν και πού απαιτείται βοήθεια».

