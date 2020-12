Τη συμφωνία μόνο ως προς το ότι υπάρχει διαφωνία στις εμπορικές συνομιλίες της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο μετέφερε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής για το Brexit στους απεσταλμένους των 27 χωρών-μελών. Όπως ανέφερε υψηλόβαθμος Ευρωπαίος διπλωμάτης που ήταν παρών στην κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση για την πρόοδο των συνομιλιών «οι διαφορές συνεχίζουν να υφίστανται στα τρία βασικά θέματα» και «η συμφωνία κρέμεται από μία κλωστή».

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο των Times Radio αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο πέρα από ότι οι συνομιλίες των τεσσάρων ημερών έχουν ήδη λήξει άδοξα.

It appears the four day tunnel has failed. Barnier has just reported back to EU ambassadors in Brussels that «a deal hangs in the balance». «Differences still persist on the three main issues».

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) December 2, 2020