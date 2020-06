Χιλιάδες διαδηλωτές που κατήγγειλαν την αστυνομική βία συγκεντρώθηκαν την Τρίτη μπροστά από το δικαστήριο του Παρισιού, παρά την απαγόρευση της συγκέντρωσης από τις αρχές, σε μια διεθνή συγκυρία που σημαδεύεται από τις ταραχές στις ΗΠΑ.

Οι διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της επιτροπής υποστήριξης στην οικογένεια του Ανταμά Τραορέ, ενός 24χρονου μαύρου που πέθανε το 2016 αφού συνελήφθη.

Οι διαδηλωτές αψήφησαν την απαγόρευση του διοικητή της αστυνομίας η οποία αιτιολογήθηκε λόγω της κατάστασης της έκτακτης υγειονομικής ανάγκης που απαγορεύει τις συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων σε δημόσιο χώρο αλλά και από τον φόβο μήπως σημειωθούν έκτροπα.

«Σήμερα, όταν αγωνιζόμαστε για τον Τζορτζ Φλόιντ, αγωνιζόμαστε για τον Ανταμά Τραορέ», δήλωσε η Ασά Τραορέ, η μεγαλύτερη αδελφή του Ανταμά, ενώπιον των διαδηλωτών που φώναζαν συνθήματα όπως «Εξέγερση» και «Όλοι απεχθάνονται την αστυνομία».

«Σήμερα δεν είναι μόνο ο αγώνας της οικογένειας Τραορέ, είναι και ο δικο σας αγώνας, όλων σας».

#AssaTraore, malgré l'interdiction et l'intimidation de la police venue chez elle, livre un discours poignant devant plus de 40 000 personnes à la manifestation contre les violences policières et le racisme d'Etat https://t.co/5Mt7nJO7Hj

— Révolution Permanente (@RevPermanente) June 3, 2020