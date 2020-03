Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αναβαθμίζει από επιδημία σε πανδημία την κατάσταση με το κορωνοϊό αναστέλλονται οι περισσότερες δια ζώσης συνεδριάσεις και ματαιώνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις, ομάδες επισκεπτών, εκδηλώσεις που διοργανώνονται από εξωτερικούς φορείς αλλά και ταξίδια του προσωπικού.

Απόψε θα γίνει μια τηλεφωνική διάσκεψη των Υπουργών για την εξέταση της κατάστασης αναφορικά με ελλείψεις σε ιατρικό υλικό, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί μόνο το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων για το μεταναστευτικό και την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, με συμμετοχή του αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Γιώργου Κουμουτσάκου και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά. Ωστόσο, ορισμένοι υπουργοί θα μετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

Μεγάλο ποσοστό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των επιχειρήσεων στο Βέλγιο και στην Ολλανδία λειτουργούν με τηλεργασία και τηλεδιασκέψεις.

Στο επίκεντρο της δράσης των ευρωπαϊκών οργάνων είναι οι προσπάθειες συντονισμού των κρατών μελών ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών, την παροχή ιατρικού εξοπλισμού αλλά και την άμεση ανάπτυξη σχεδίου αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών αυτής της υγειονομικής κρίσης.

Μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ανασταλούν τα ταξίδια από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ για ένα μήνα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με κοινή ανακοίνωσή τους, αποδοκιμάζουν το γεγονός ότι η αμερικανική απόφαση να επιβληθεί απαγόρευση ταξιδιών ελήφθη μονομερώς και χωρίς διαβούλευση, επισημαίνουν πως ο κορωνοϊός είναι μια παγκόσμια κρίση που δεν περιορίζεται σε καμία ήπειρο και απαιτεί συνεργασία και, για ακόμη μια φορά, επισημάνουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί δράσεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Στο Βέλγιο, το κλίμα χαρακτηρίζεται από ψυχραιμία αλλά και αυτοπεριορισμό των μετακινήσεων. Ωστόσο, στα σουπερ μαρκετς παρατηρείται έλλειψη σε αντισηπτικά, μάσκες και κάποια είδη με περιορισμένη κατανάλωση, όπως τα ζυμαρικά χωρίς γλουτένη. Πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις ακυρώνονται και οι αγώνες μπάσκετ γίνονται χωρίς θεατές.

Together with Italy and France, Spain is one of the EU countries most hard-hit by the virus, with a major infection cluster located in the capital Madrid. https://t.co/5WgfW3f2uM

— The Brussels Times (@BrusselsTimes) March 12, 2020