Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ και οι υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας συναντώνται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για τη Λιβύη, ενώ εκφράζονται φόβοι για κλιμάκωση, την επομένη της ανακοίνωσης από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ ότι κατέλαβαν την Σύρτη κι ενώ η Τουρκία φέρεται να ενισχύει ήδη την Κυβέρνηση (ΚΕΕ) του Φαγέζ Αλ Σάρατζ.

«Εκφράζουμε την ανησυχία ότι ένας πόλεμος θα ήταν πολύ επιζήμιος και στην πραγματικότητα οι τρομοκράτες, προπαντός το Ισλαμικό Κράτος, θα ήταν οι μόνοι που θα κέρδιζαν από αυτόν», σημείωσε ο Βρετανός υπουργός Ντόμινικ Ράαμπ, φτάνοντας στις Βρυξέλλες και δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι «υπάρχει συνεργασία με τους εταίρους στις ΗΠΑ».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας σύρραξης και κάλεσε να αποτραπεί. «Αυτός είναι ο στόχος και της διαδικασίας του Βερολίνου», υπενθύμισε αναφερόμενος στη διεθνή σύνοδο για τη Λιβύη που διοργανώνει η Γερμανία στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο Ντόμινικ Ράαμπ, ο Γάλλος ομόλογό του Ζαν-Ιβ Λεντριάν, ο Ιταλός ομόλογός τους Λουίτζι Ντι Μάιο και ο Γερμανός Χάικο Μάας, θα εξετάσουν και τις εξελίξεις στο Ιράν, μετά τον θάνατο του στρατηγού Σουλεϊμανί.

