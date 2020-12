Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει μια σύνοδο υπουργών των χωρών που υπέγραψαν τη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «πριν από τα Χριστούγεννα», ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών.

«Μίλησα τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ και θα συγκαλέσω μια σύνοδο υπουργών (των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας JCPOA ) πριν από τα Χριστούγεννα για την επανεργοποίηση αυτής της συμφωνίας«, εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Spoke with @JZarif about developments in Iran and EU-Iran relations. I also stressed the importance of preserving the #JCPOA. I will continue as coordinator to work towards full implementation by all parties.

