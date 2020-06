Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει πλήρως τα εσωτερικά σύνορά της έως τα τέλη Ιουνίου και θα αρχίσει να αίρει τους περιορισμούς στα ταξίδια προς και από άλλες χώρες τον Ιούλιο, δήλωσε σήμερα η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ίλβα Γιόχανσον.

Η Γιόχανσον δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου έπειτα από τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ πως οι περισσότερες κυβερνήσεις της ΕΕ θα άρουν τους εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους έως τις 15 Ιουνίου, ορισμένες όμως θα μπορούν να το κάνουν μέχρι το τέλος του μηνός.

«Άρα αυτό σημαίνει πως οι έλεγχοι των εσωτερικών συνόρων θα αρθούν έως το τέλος Ιουνίου, υποθέτω. Θα πρέπει να σκεφθούμε τη σταδιακή άρση των περιορισμών σε μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ στις αρχές Ιουλίου», είπε.

