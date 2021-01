Ανταπόκριση Βρυξέλλες — Ειρήνη Ζαρκαδούλα

«Ευχάριστα νέα για τις προσπάθειές μας να φέρουμε περισσότερα εμβόλια στους Ευρωπαίους» υπογράμμισε η Πρόεδρος της Κομισιόν, λίγο μετά την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την έγκριση του εμβολίου της Moderna.



Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμπλήρωσε ότι τώρα η ΕΕ εργάζεται με ταχύτητα για να διατεθεί το εμβόλιο στους Ευρωπαίους.

Saving lives and fighting the pandemic is our number one priority.

▶️With @EMA_News approval of the #Moderna vaccine, we are closer to our goal of having a portfolio of safe and effective #COVID19 vaccines.

📍@EU_Commission authorisation will follow shortly. pic.twitter.com/gAmSp4OBto

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 6, 2021