Eπικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ είχε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο Ζοζέπ Μπορέλ: «Η συνέχιση των συνομιλιών διευθέτησης υπό την ηγεσία του ΟΗΕ είναι βασική. Με βάση την προηγούμενη σκληρή δουλειά, απαιτείται κάθε προσπάθεια για διαρκείς λύσεις με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για αμοιβαία εμπιστοσύνη στην Ανατολική Μεσόγειο».

Spoke with @ersinrtatar. Continuation of UN-led settlement talks is key; building on previous hard work, all efforts are needed on lasting solutions based on @UN SC resolutions, creating the right environment for mutual trust in #EastMed

