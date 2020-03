Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε εσπευσμένα χθες βράδυ από τις Βρυξέλλες χωρίς να συμμετάσχει στη συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ σε δηλώσεις για το προσφυγικό-μεταναστευτικό προχώρησε το πρωί της Τρίτης ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Οπως είπε, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου «η Τουρκία είναι έτοιμη να εργαστεί εποικοδομητικά με την Ε.Ε. στο μεταναστευτικό».

Σημείωσε ωστόσο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή «η απελευθέρωση της βίζας και η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης» ώστε να επιλυθεί το μεταναστευτικό.

Ακόμη, πρόσθεσε ότι «η συμφωνία του 2016 πρέπει να επικαιροποιηθεί και πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στη Συρία».

Στον τουρκικό Τύπο αποτυπώνεται ότι «δεν πήγε τόσο καλά» η επίσκεψη Ερντογάν στις Βρυξέλλες, ενώ σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας παρέμεινε αμίλητος και στο αεροπλάνο της επιστροφής.

Χτες ο φιλοκυβερνητικός τύπος προετοίμαζε για συμφωνία με περισσότερα χρήματα αλλά και για ενδεχόμενη πρόοδο στο θέμα της βίζας και της αναβάθμισης της τελωνειακής ένωσης.

Την δήλωση ότι υπάρχει ένα καλό σημείο εκκίνησης για την επανέναρξη των συνομιλιών με την Τουρκία επί όλων των θεμάτων, αλλά καμία συμφωνία έκανε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά το τέλος της συνάντησης με τον Ταγιπ Ερντογάν.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος πρόσθεσε, ότι αποφασίστηκε αντιπροσωπείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία να επανεξετάσουν την τρέχουσα συμφωνία για το μεταναστευτικό, προκειμένου να εντοπίσουν εκείνα τα σημεία στα οποία υπάρχει περιθώριο περαιτέρω διαλόγου.

Σε ερώτηση για το αν ο κ. Ερντογάν δεσμεύτηκε να σταματήσει τις ροές προσφύγων και μεταναστών προς τα σύνορα, ο κ. Μισέλ απάντησε ότι η ευρωπαϊκή πλευρά επέμεινε ότι πρέπει να το κάνει.

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan met with top European Union officials in Brussels on Monday to discuss the irregular migrant issue, calling on the EU to share the burden of migrants pic.twitter.com/1qiqFrbtnb

— ANews (@anewscomtr) March 10, 2020