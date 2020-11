Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εγκρίνει δύο εμβόλια για τον κορονοϊό μέσα στη χρονιά, δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάϊεν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING EU could approve two coronavirus vaccines this year: Von der Leyen pic.twitter.com/3BmmQ94RHI

— AFP News Agency (@AFP) November 19, 2020