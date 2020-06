Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει πλήρως τα εσωτερικά σύνορά της έως τα τέλη Ιουνίου και θα αρχίσει να αίρει τους περιορισμούς στα ταξίδια προς και από άλλες χώρες τον Ιούλιο, δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ίλβα Γιόχανσον.

Η Γιόχανσον δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου έπειτα από τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πως οι περισσότερες κυβερνήσεις της ΕΕ θα άρουν τους εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους έως τις 15 Ιουνίου, ορισμένες όμως θα μπορούν να το κάνουν μέχρι το τέλος του μηνός. «Θα πρέπει να σκεφθούμε τη σταδιακή άρση των περιορισμών σε μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ στις αρχές Ιουλίου», πρόσθεσε η Επίτροπος.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι η τελική απόφαση λαμβάνεται από τα ίδια τα κράτη μέλη, ορισμένα εκ των οποίων διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις. Οι εκπρόσωποι της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, δεν θέλησαν να δεσμευτούν για την ημερομηνία ανοίγματος των συνόρων τους, ενώ η Ισπανία, που είχε ανακοίνωσε μονομερώς ότι θα ανοίξει τα σύνορα της από τις 22 Ιουνίου, δήλωσε ότι θα επανεξετάσει μετά την αντίδραση της Πορτογαλίας, που δήλωσε ότι θα έπρεπε να υπάρχει κοινή συμφωνία.

Καθώς πλησιάζει η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος, πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και του Βελγίου, ανακοίνωσαν το άνοιγμα των συνόρων τους, ενώ ακολουθούν άλλες χώρες όπως η Γερμανία, στις 15 Ιουνίου. Η Ιταλία άνοιξε τα σύνορα την Τετάρτη, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει κατευθυντήριες γραμμές την επόμενη εβδομάδα σε συντονισμό με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, στην ηλεκτρονική της έκδοση δημοσίευσε κοινή επιστολή της ιταλικής και της ισπανικής κυβέρνησης προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με την οποία ζητείται να ανοίξουν το γρηγορότερο δυνατό τα σύνορα των χωρών μελών της Ένωσης. Οι δυο πρωθυπουργοί, Τζουζέπε Κόντε και Πέδρο Σάντσεθ, εκφράζουν την άποψη ότι πρέπει να ισχύσει και πάλι η πλήρης ελευθερία μετακίνησης στο εσωτερικό της Ένωσης και της ζώνης Σένγκεν, με κριτήρια ασφαλείας τα οποία μπορούν να καθοριστούν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών.

Παράλληλα, ζητούν την υιοθέτηση κοινών υγειονομικών κριτηρίων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τομέα των μεταφορών, με πρωτόκολλα που να υπογραφούν από όλες τις χώρες μέλη.

Η Ελβετία σχεδιάζει να ανοίξει τα σύνορά της με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA) και τη Βρετανία στις 15 Ιουνίου, νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε ένα αρχικό σχέδιο, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού μειώνεται.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Καρίν Κέλερ-Σούτερ ενημέρωσε τους συναδέλφους της για την κίνηση, που πάει πιο πέρα από ένα αρχικό σχέδιο να ανοίξουν τα σύνορα με τις γειτονικές Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία στις 15 Ιουνίου και με άλλες χώρες έως τις 6 Ιουλίου.

Η Ελβετία είχε επικρίνει τον περασμένο μήνα στον νότιο γείτονά της, την Ιταλία, που καταγράφει έναν από τους υψηλότερους απολογισμούς της COVID-19 τόσο σε αριθμό μολύνσεων όσο και σε αυτόν των θανάτων, πως το σχέδιο της Ρώμης να άρει τους εσωτερικούς ελέγχους από τις 3 Ιουνίου, ήταν «πολύ πρώιμο».

Στην Ελβετία, τα νέα κρούσματα της COVID-19, της αναπνευστικής ασθένειας που προκαλείται από τον κορονοϊό, αυξήθηκαν σήμερα κατά 23 και έφθασαν τα 30.936. Ο αριθμός των θανάτων έφθασε τους 1.660.

Η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες θα ανοίξουν αντίστοιχα τα σύνορά τους ένθεν και ένθεν την ερχόμενη εβδομάδα, χαλαρώνοντας τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που είχαν εφαρμοσθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο Λιθουανός πρωθυπουργός Σαούλιους Σκβερνέλις, έπειτα από την τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Πολωνό ομόλογό του.

The opening of #Schengen zone #borders between Member States should take place by the end of June at the latest, said #EU Commissioner for Home Affairs Ylva Johansson. #Poland continues to monitor the situation and has not proposed a date yet.

More: https://t.co/hZ9HmFesxG pic.twitter.com/2xdgvUsbrs

— Poland In (@Polandin_com) June 5, 2020