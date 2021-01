Ανταπόκριση από την Ιταλία για την ΕΡΤ: Κρίστιαν Μαυρής

Τα θλιβερά γεγονότα του Capitol Hill στις ΗΠΑ έμειναν χαραγμένα στην μνήμη όλων μας. Αλλά οι Ιταλοί εισέπραξαν το γεγονός με ένα παραπάνω στοιχείο. Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει τον Trump και μερικούς καλεσμένους να διασκεδάζουν σε ιδιωτικό πάρτι – λίγο πριν την επέλαση στο Capitol Hill – στους ρυθμούς του δημοφιλούς τραγουδιού ‘»Gloria».

Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο στον Ιταλό τραγουδιστή και μουσικό θρύλο Umberto Tozzi, δημιουργό της πρώτης έκδοσης του πασίγνωστου τραγουδιού, το οποίο και αποτελεί ένα από τα θεμέλια του ιταλικού μουσικού ρεπερτορίου των 70s-80s.

Με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ο Tozzi δήλωσε ενοχλημένος για την χρήση του τραγουδιού και επισήμανε πως, ως δημιουργός, είναι έτοιμος να προστατεύσει τις αρχές που εκπροσωπεί το κλασσικό αυτό τραγούδι.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Kathy Golik, manager της μουσικού Laura Branigan που έκανε το τραγούδι επιτυχία στις ΗΠΑ με αγγλικό στίχο. Και η Golik επίσης αποστασιοποιήθηκε από την πολιτική χρήση του τραγουδιού «Gloria».

Last couple days have been absolutely crucial, spending my time as @laurabranigan's legacy manager making it abundantly clear that it is disturbing & appalling to see Laura's memory, her music, & her legacy associated w/ violence at Capitol this week.https://t.co/sLrb90Ctat

— Kathy Golik (@KathyOHE) January 9, 2021