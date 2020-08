Όλοι οι επιβάτες του Louise Michel, του πλοίου που πραγματοποιεί διασώσεις στη Μεσόγειο και χρηματοδοτήθηκε από τον street artist Banksy, απομακρύνθηκαν το Σάββατο, με όσους ήταν πιο ευάλωτοι να τους παραλαμβάνει το ιταλικό λιμενικό και οι υπόλοιποι να μεταφέρονται στο πλοίο Sea-Watch 4.

Το ιταλικό λιμενικό απάντησε στην έκκληση για βοήθεια που εξέπεμψε το Louise Michel και απομάκρυνε 49 από τους μετανάστες που είχε διασώσει το πλοίο.

«Με δεδομένη την επικινδυνότητα της κατάστασης, το λιμενικό έστειλε στο σημείο ένα περιπολικό σκάφος από τη Λαμπεντούζα, στο οποίο επιβιβάστηκαν οι 49 άνθρωποι που κρίθηκε ότι ήταν οι πλέον ευάλωτοι, συμπεριλαμβανομένων 32 γυναικών, 13 παιδιών και τεσσάρων ανδρών», ανέφερε το λιμενικό σε ανακοίνωσή του. Το λιμενικό πήρε και το πτώμα του μετανάστη που πέθανε πάνω στο Louise Michel.

Το πλοίο αυτό είχε διασώσει στη θάλασσα συνολικά 219 μετανάστες σε δύο επιχειρήσεις και βρισκόταν «στη ζώνη έρευνας και διάσωσης» της Μάλτας. Όμως εξαιτίας της επικείμενης επιδείνωσης των μετεωρολογικών συνθηκών στην περιοχή, η Μάλτα επικοινώνησε με το λιμενικό της Ιταλίας για να αναλάβει να φέρει σε πέρας την επιχείρηση.

~350 people rescued from the sea in less than one week. They are waiting onboard #SeaWatch4 to be assigned a Safe Place. #LouiseMichel no longer has guests onboard, but the struggle of the survivors is not over. #Europe! #SOLAS obliges you to rescue at sea. Open your ports now! https://t.co/uMBV5v3OA4

— LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 30, 2020