Λίγη ώρα μετά την 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν, η οποία είναι η πρώτη που εμβολιάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο τοπικό νοσοκομείο στο Κόβεντρι της κεντρικής Αγγλίας σειρά πήρε ο 81χρονος Ουίλιαμ Σαίξπηρ, όπως και κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας. Πρώτος ασθενής που έλαβε το εμβόλιο είναι η 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν 90 ετών .

Η Κίναν αμέσως μετά τον εμβολιασμό της δήλωσε: «Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της Covid-19», δήλωσε η Κίναν. «Είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ επιτέλους να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το Νέο Έτος, αφού έμεινα μόνη μου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς», πρόσθεσε.

