Τη στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα για το μεταναστευτικό εξέφρασε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη δημιουργία νέας δομής στη Λέσβο.

«Η Ευρώπη και η Ελλάδα εργάζονται χέρι χέρι για τους ανθρώπους στα ελληνικά νησιά. Υπογράψαμε σήμερα συμφωνία για νέα δομή στη Λέσβο έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Θα προσφέρουμε αξιοπρεπείς συνθήκες στους μετανάστες και τους πρόσφυγες και θα υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες» σημείωσε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Europe & Greece are working hand in hand for the people on the Greek islands.

We signed an agreement today for a new centre on Lesvos by September 2021.

We will bring decent conditions to migrants and refugees and support local communities. https://t.co/ibDYtOJnwS

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2020