Το πλοίο που έχει χρηματοδοτήσει ο Βρετανός street artist Banksy για τη διάσωση μεταναστών στη Μεσόγειο εξέδωσε έκκληση για βοήθεια τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο. Έχοντας διασώσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων από τη θάλασσα, ανέφερε ότι υπάρχει ήδη ένας νεκρός στο πλοίο και ότι η κατάσταση σε αυτό είναι απελπιστική.



Το πλοίο Louise Michel περισυνέλεξε την Παρασκευή 130 μετανάστες που επέβαιναν σε φουσκωτή βάρκα η οποία έβαζε νερά, έγραψαν στο Twitter οι διοργανωτές της εκστρατείας στον λογαριασμό @MVLouiseMichel.

We repeat, #LouiseMichel is unable to safely move and nobody is coming to our aid. The people rescued have experienced extreme trauma, it's time for them to be brought to a #PlaceOfSafety. We need immediate assistance.

— LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020