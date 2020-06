Paul McCartney’s Birthday Wish is for You to Watch This Video

“All I’ve ever wanted for my birthday is peace on Earth — including for the animals. That’s why this year I’m urging fans to watch a video I hosted for PETA, titled ‘Glass Walls.’" -Sir Paul McCartney

Δημοσιεύτηκε από PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) στις Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020