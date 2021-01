Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της, για την αίτηση της AstraZeneca για άδεια κυκλοφορίας, υπό όρους, του εμβολίου της κατά της COVID 19.



Ειδικότερα, η Στέλλα Κυριακίδου αναφέρει ότι «η αίτηση για άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο # COVID19 από την AstraZeneca προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων σήμερα είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα στις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε πιο ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια. Θα ακολουθήσει μια ταχεία αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας».

The application for conditional marketing authorisation for #COVID19 vaccine by @AstraZeneca to @EMA_News today is a welcome step in our efforts to secure more safe & effective vaccines.

An accelerated assessment of quality, safety and efficacy will follow.

#SafeVaccines

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 12, 2021