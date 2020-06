Ο Στιγκ Ενγκστρομ, γραφίστας, που πέθανε πριν από 20 χρόνια, ήταν ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ούλοφ Πάλμε το 1986, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας Κρίστερ Πέτερσον, κλείνοντας την υπόθεση που στοίχειωσε την Σουηδία επί δεκαετίες. « «Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν μπορώ να απαγγείλω κατηγορίες εναντίον του και αποφάσισα να κλείσω την έρευνα», ανακοίνωσε.

Τριάντα τέσσερα χρόνια από την δολοφονία του πρωθυπουργού Ούλοφ Πάλμε οι Σουηδοί έμαθαν για τον δράστη που σκότωσε τον Ούλοφ Πάλμε την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του από τον κινηματογράφο μαζί με την σύζυγο και τον γιο του, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο της Στοκχόλμης λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 28 Φεβρουαρίου του 1986.

