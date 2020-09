Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία και απόπειρα δολοφονίας, έπειτα από τις επιθέσεις με μαχαίρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Μπέρμιγχαμ της Μ. Βρετανίας με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό επτά άλλων.

Ο 27χρονος ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή Σέλι Όουκ του Μπέρμιγχαμ τα ξημερώματα της Δευτέρας.

#BREAKING | We've arrested a man on suspicion of murder and seven counts of attempted murder in connection with the #BirminghamStabbings.

The man, 27, was held at an address in Selly Oak, #Birmingham, at around 4am today.

Full story ⬇️https://t.co/T33UdTbLhG

— West Midlands Police (@WMPolice) September 7, 2020